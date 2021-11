Am Wochenende, 27. und 28. November, öffnet das Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim jeweils von 10 bis 16 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison seine Pforten. Alle Museumsgebäude und Ausstellungen sind zugänglich. Besucher haben auch die Gelegenheit, die Sonderausstellung "1945 – Erinnerungen an das Ende" zu besuchen. Diese Ausstellung berichtet von den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges Anfang April 1945 in Iphofen und den Orten der Hellmitzheimer Bucht. Zu Wort kommen viele Zeitzeugen, die ihre Erlebnisse und Gefühle in jener Zeit rückblickend schildern.

In der Winterpause vom 29. November bis 18. März ist das Museums-Team werktags erreichbar und plant das Jahresprogramm für die Saison 2022. Am 19. März 2022 begrüßt das Museum seine Besucher wieder.

Aktuelle Informationen zu den Einlassvoraussetzungen, die sich nach den gültigen Infektionsschutzmaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung richten, erhält man auf https://kibu-museum.de oder unter Tel.: (09326) 1224.

