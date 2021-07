Rödelsee vor 50 Minuten

Säulenaschenbecher mutwillig zerstört

Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Küchenmeisterstaße in Rödelsee in den Weinbergen. Unbekannte Personen zerstörten mutwillig einen dort aufgestellten Säulenaschenbecher, indem sie diesen aus der Halterung rissen und anschließend am Boden weiter demolierten. Laut Polizeibericht entstand hierdurch ein Schaden von rund 500 Euro.