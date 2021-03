Sachbeschädigungen am Bleichwasen in Kitzingen: Unbekannte Täter randalieren auf Skateplatz

Zwischen dem 5. März und dem 8. März gab es am Bleichwasen in Kitzingen mehrere Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter rissen am Skateplatz Holztische aus ihrer Verankerung. Das meldet die Polizei am Dienstag und bitte um Mithilfe.

Der Tisch wurde von den Tätern zerstört. Außerdem haben die Randalierer versucht Volleyball- und Tornetze anzubrennen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die einzelnen Netze müssen aber dennoch erneuert werden.

Bei einem Mercedes wurde der Stern auf der Motorhaube abgerissen

Zudem wurde bei einem Mercedes, der in der Nähe geparkt hat, der Stern auf der Motorhaube abgerissen. Dabei handelt es sich vermutlich um dieselben Täter.