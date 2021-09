Dettelbach aktualisiert vor 1 Stunde

Sachbeschädigung an der Toilettenanlage

Zu einer Sachbeschädigung ist es laut Polizeibericht in der Mainstockheimer Straße in Dettelbach in der Zeit zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 23.59 Uhr, gekommen. Ein Unbekannter beschädigte den Türgriff der Toilettenanlage am Skulpturenpark. Außerdem wurde ein Loch in die Außenwand des Eingangsbereichs geschlagen. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.