Nach 27 Jahren Engagement in der MAV (Mitarbeitendenvertretung nach kirchlichem Arbeitsrecht) des Dekanats Kitzingen, davon sechs Jahre als Vorsitzende, wurde Sabine Rabenstein aufgrund der Corona-Lage im kleinen Kreis mit herzlichen Worten aus dieser Aufgabe verabschiedet. Dies war aufgrund des Wechsels der Trägerschaft zu einem nichtkirchlichen Träger für die Einrichtung, in der Sabine Rabenstein angestellt ist, nötig geworden, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats.

Frau Ute Sycha, ihre Nachfolgerin im Vorsitz zum 1. Januar 2021, bedankte sich herzlich für die Einsatzbereitschaft und das hohe Maß an Pflichtbewusstsein, mit der Sabine Rabenstein diese Aufgabe ausgefüllt hatte. Die Zusammenarbeit innerhalb der MAV war stets von vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt gewesen. Man sei zusammengewachsen, insofern berge diese Verabschiedung ein Stückchen Traurigkeit in sich.

Auch Dekanin Baderschneider dankte Rabenstein für ihren großen Einsatz für die Belange der Mitarbeitenden. Frau Rabenstein sei mit Herzblut für die Aufgabe engagiert gewesen. Dies zeige sich in kleinen Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeitenden, aber auch an denen mit viel organisatorischem Aufwand verbundenen Veranstaltungen wie Mitarbeitendenausflüge oder den im Frühjahr durchgeführten Gesundheitstag. Sie habe Wert gelegt auf gute Kommunikation und Informationsweitergabe sowie hilfreiche und ausgewogene Beratung in schwierigen Arbeitssituationen.

„Es war ein ständiges neues Lernen“, sagte Frau Rabenstein im Rückblick auf ihr Wirken. Dass ausgerechnet ihr letztes Jahr in dieser Aufgabe coronabedingt so anders verlaufen sei und sie deshalb weniger Kontakt mit den Mitarbeitenden haben konnte, sei sehr bedauerlich. Sie habe sich sehr gerne in der MAV engagiert.

Theresa Reidelbach und Dekanin Baderschneider überreichten für die MAV und für die Dienststellen Geschenke verbunden mit herzlichen Segenswünschen.