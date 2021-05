Seinsheim vor 1 Stunde

Ruth und Hans Volkamer feierten Goldene Hochzeit

Hans und Ruth (geborene Schiffmeyer) Volkamer aus Seinsheim feierten am 15. Mai ihre Goldene Hochzeit. Damals ein sehr heißer Tag, wie sich das Jubelpaar erinnert. Kennengelernt haben sich die Beiden beim Tanz in Obernbreit im legendären Saalbau Ruth. Seit 1968 sind sie zusammen. Hans Volkamer zog sogar von Gnodstadt der Liebe wegen nach Seinsheim. Er und seine Frau Ruth haben zwei Söhne, vier Enkel und vier Urenkel. Hans Volkamer (71) war beruflich 40 Jahre auf Montage. Ruth Volkamer (71) hält die Arbeit in den Weinbergen fit und jung. "Wir wollen uns nicht missen, erst recht nicht im Alter", lautet der Wunsch des Jubelpaars. Diesem gratulierte auch Bürgermeisterin Ruth Albrecht.