Volkach vor 1 Stunde

Rundtouren mit Gästeführer: Mainschleifen-Shuttle-Busse

Eine Wandertour mit dem Bus als Rücktransfermöglichkeit, ein Gastro- oder Heckenwirtschaftsbesuch ohne das eigene Auto oder eine Rundfahrt, um die Region (besser) kennenzulernen – all das machen die Freizeitbuslinien "Mainschleifen-Shuttle" in den Sommer- und Herbstmonaten möglich. Die zwei Busse der Linie 105 und 106, die an Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen parallel zueinander verkehren, verbinden 24 Orte zwischen der Mainschleife und dem Steigerwald.