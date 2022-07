Auf Einladung von Landrätin Tamara Bischof kamen Vertreter der drei Energieversorgungsunternehmen vor Ort, LKW Kitzingen, ÜZ Mainfranken und N-Ergie, am runden Tisch zusammen. Gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Anke Hormel wurden aktuelle energiepolitische Fragen diskutiert, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen:

Die deutlich erhöhten Ausbauziele der Bundesregierung sowie die von der bayerischen Staatsregierung angekündigte Reform der 10-H-Regel, gaben den Anstoß, das Thema Erneuerbare Energien wie (Freiflächen-)Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft im Landkreis Kitzingen erneut intensiv zu diskutieren. Nach der Vorstellung des Status quo im Landkreis hinsichtlich Windkraft, Freiflächen-Photovoltaik, Wasserkraft und Biomasse, wurde diskutiert, wie es im Landkreis Kitzingen weitergehen soll.

Entscheidend ist, den richtigen Mix von erneuerbaren Energien für das Kitzinger Land zu finden. Der Ausbau ist so zu steuern, dass der erzeugte Strom auch im Netz "Platz" findet. Deutlich wurde: Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Netzbetreibern ist der Schlüssel, um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass in Städten und Gemeinden, die zu den handelnden Akteuren und Entscheidern gehören, noch Fachinformationen fehlen. In Kürze soll daher eine Informationsveranstaltung stattfinden.