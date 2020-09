Rund um die Burg: Ausstellung zum Mitmachen in Dettelbach

Sie fasziniert Kinder und Erwachsene gleichermaßen: die Burg. Ein meist herrschaftliches Bauwerk, mal auf einem Hügel, mal im Flusstal, dessen Zeit aber längst abgelaufen ist. Rund 200 Burgen gab es in Unterfranken, eigentlich also überall. Die Geschichten rund um sie umfassen einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren, vom frühen bis ins späte Mittelalter. Eine Ausstellung im Dettelbacher KUK bringt jungen und älteren Besuchern vieles über die Bauwerke zum Greifen nahe.

Zehn Stationen sind es, die unterschiedliche Aspekte rund um die Burg darstellen, fast alle laden zum mitmachen ein. Spielerisch soll das Leben damals erfahren werden. Eine "Mitmachausstellung für die ganze Familie", wie es Claudia Lichte vom Museum für Franken bei der offiziellen Eröffnung der Wanderausstellung in Dettelbach sagte. Zusammen mit dem Bezirk Unterfranken hat das Museum für Franken die Ausstellung auf den Weg gebracht.

Bei zehn Themen-Inseln mitmachen

Realisiert wurde die Schau unter anderem von Daniela Kühnel (Konzept), Anne Kraft (Bezirk Unterfranken) und Benjamin Spieß (Museum für Franken), die am Freitag in die Burgenausstellung einführten. Dabei beschäftigten sie sich mit den Fragen, die auch die Ausstellung beantworten möchte. Etwa: Was ist eine Burg, wo und wozu gab es sie überhaupt? Wer wohnte dort und was spielte sich dort ab?

Zehn Themen-Inseln stellen sich dem und laden zum Mitmachen ein. Da kann etwa in alter Schrift der eigene Name kopiert werden und es wird klar: Schreiben und Lesen können war ein Privileg. Otto von Botenlauben war ein solcher Kundiger und widmete sich der höfischen Kunst des Minnesangs.

Wer hinter der Ritterrüstung steckte

Wappen spielten eine wichtige Rolle in den Adelsgeschlechtern, je einfacher, desto älter. Mit Farben und Zeichen auf dem Schild erkannte man auch, wer hinter einer Ritterrüstung steckte und beantwortet damit die Frage: "Was führst Du im Schilde?" Und klar: Auch Essen war auf Burgen wichtig, alles rund um Küche und Gewürze zeigt eine weitere der Themeninseln.

Eine umfangreiche Broschüre ergänzt und vertieft die Ausstellung und gibt weitere Einblicke zu den gezeigten Themen. Präsentiert wird die Ausstellung in Dettelbach noch bis zum 4. Oktober 2020 in den Räumen des KUK gleich neben dem Rathaus unterhalb der Kirche. Diese war, so Bürgermeister Matthias Bielek am Freitagabend, auch einst Standort einer Burg war.

Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, Freitags von 10 bis 18 Uhr und Samstags und Sonntags von 10 bis 16 Uhr. Für die kommenden zwei Jahre ist die Wanderausstellung quer durch Unterfranken bereits ausgebucht.