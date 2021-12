Bei einer Waldbegehung mit dem Stadtrat hatte Förster Rainer Fell vieles schon vorgestellt, was nun in der Forstjahresbetriebsplanung schriftlich fixiert wurde. Im neuen Wirtschaftsjahr sollen rund 9800 Festmeter Holz gemacht werden. Rund 60 000 neue Bäume sollen gepflanzt werden. Das Anliegen von Stadtförster Rainer Fell ist es, den Wald für die Zukunft fit zu machen.

2021 seien weniger Festmeter Holz gemacht worden als ursprünglich geplant, erläuterte Rainer Fell dem Stadtratsgremium. Geschlagen worden seien rund 6000 Festmeter. Davon seien etwa 1000 Festmeter dem Borkenkäfer geschuldet.

Buche werde nachgefragt, bei der Eiche sei es etwas zurückhaltender wegen des Eichenprozessionsspinners. 9800 Festmeter Holz sei in diesem Jahr bei der Holzernte geplant, gab Fell bekannt. Am Schwanberg werde es vor allem Buche sein. Im Iphöfer Wald werde der Mittelwaldhieb erfolgen.

Bei den Verjüngungsarbeiten würden natürlich auch Altbäume entnommen. Dabei würden nicht mehr die schönsten Bäume stehenbleiben, sondern – wie schon bei der Waldbegehung erklärt – die vitalsten.

Bei den Planzungen würden sehr viele Eichen gepflanzt. Ihren Platz bekämen aber auch zum Beispiel Feldahorn, Douglasie, Linden, Esskastanie oder Speierling. 59 750 neue Bäumchen würden gepflanzt. 15 000 seien bereits geliefert, weswegen mit dem Pflanzen nun begonnen werde.

Zäune gegen Wildverbiss

Im Forstbetriebsplan sind auch das Ausgrasen oder die Jungbestandspflege enthalten. Um Fördergelder zu bekommen, sei es notwendig, Anpflanzungen wegen des Verbisses durch Wild einzuzäunen. Bei gewachsenen Beständen würden auch wieder Zäune abgebaut. Auch Forststraßen werden unterhalten. Die von Fell vorgelegte Planung wurde einstimmig gebilligt.

Zustimmung gab es auch für den Wunsch der Gemeinde Castell, Teilflächen der Gemarkung Iphofen in die Planung des Hochwasserschutzes miteinbeziehen zu dürfen. Dabei geht es um Flächen am Schwanberg. Auch Abtswinder Flächen will Castell in der Planung berücksichtigen. "Das ist auch für uns interessant", meinte Bürgermeister Dieter Lenzer. Deshalb will er eine Vertreterin des Projekts "boden:ständig", eine Initiative der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung, nach Iphofen einladen. Schließlich hatte der Ortsteil Dornheim größere Probleme beim Starkregenereignis in diesem Jahr. Bei dem Projekt gehe es um kleine Dinge, die mit den Eigentümern umgesetzt werden könnten, meinte Lenzer.

Bürgermeister Lenzer gab bekannt, dass die Stadt weiterhin als Ausbilder auftreten werde. Dies sei beim Altenbetreuungszentrum ebenso möglich wie in den Bereichen Forst, IT oder bei der Kläranlage.

Der Stadtrat bestätigte die Kommandantenwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Hellmitzheim. Kommandant ist Tobias Nahr, sein Stellvertreter Christian Weigand.

Zustimmung gab es auch zum Jahresabschluss 2019 des Wasserwerks Iphofen. Die Bilanz weist zum 31. Dezember 2019 ein Anlagevermögen von 2,46 Millionen Euro auf. Das Umlaufvermögen beziffert sich auf rund 493 666 Euro. Im Saldo errechnet sich ein Jahresüberschuss von rund 25 000 Euro.