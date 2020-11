Der November-Lockdown ist angelaufen, außerdem sind gerade Herbstferien – im Kitzinger Gesundheitsamt ist man verhalten optimistisch, dass sich dies schon bald positiv bei den Corona-Zahlen auswirken wird. Nach dem Sprung in die rote Ampelphase und einem starken Anstieg rund um das vorletzte Wochenende scheint man jetzt wieder in etwas ruhigere Fahrwasser zu kommen. Um die 20 neuen Corona-Fälle pro Tag – das ist einigermaßen gut beherrschbar, betont Dr. Jan Allmanritter, der an diesem Mittwoch auf den Tag genau seit einem Jahr das Gesundheitsamt leitet.

Der aktuelle Stand am Dienstagmittag: Es gibt 133 positiv getestete Landkreisbewohner. Damit hat sich die Gesamtzahl der Betroffenen seit Ausbruch der Pandemie auf 605 erhöht. Mittlerweile sind 569 Menschen als Kontaktpersonen 1 in Quarantäne.

Vor allem von den seit Montag geltenden Kontaktbeschränkungen erhofft sich Allmanritter eine messbare Wirkung in zwei Wochen. Andererseits steht das Ganze auf wackeligen Füßen, wie die Beispiele Dornheim und Altenheim-Ochsenfurt zeigen. Ein Hotspot – und alles sieht gleich ganz anders aus.

Bürger-Hotline hat gut zu tun

Während eines Pressegesprächs mit Landrätin Tamara Bischof zeigte sich zudem einmal mehr, dass in der Bevölkerung immer noch viele Fragen offen sind. So bekam die Corona-Bürger-Hotline im Landratsamt mit Lockdown-Start nochmals gut zu tun. Was darf ich? Was nicht? Darum drehen sich die meisten Anrufe. Wer in der Warteschleife landet, kann eine E-Mail mit den Fragen an gesundheitsamt@kitzingen.de schicken. Das Versprechen hier: Die Antwort kommt zeitnah.

Damit das personell einigermaßen bewältigt werden kann, gab es im Landratsamt interne Verschiebungen zwischen Abteilungen. Generell gilt zudem: Was gerade nicht gemacht werden muss, bleibt erst einmal liegen, um Kapazitäten für das Tagesgeschäft zu haben. Zudem gibt es Hilfe von abgeordneten Polizisten, Ärzten im Ruhestand und dem einen oder anderen Lehrer. Das mit der "internen Reserve" habe sich inzwischen gut eingespielt, betonen die Verantwortlichen.

Das gilt auch für die Teststrecke in Albertshofen. Aktuell laufen hier die Verträge mit dem BRK bis Jahresende, um die 200 Test am Tag sind möglich und werden derzeit auch gemacht. Im Regelfall, so betont die Landrätin, gebe es das Ergebnis zuverlässig am folgenden Abend.

Öffentlicher Bereich wird kontrolliert

Wer wissen will, wie die ersten Lockdown-Tage liefen, muss sich an die Polizei wenden . Wobei die verschärfte Corona-Bestimmungen immer wieder zu Spekulationen zu deren Vorgehen führen. Dazu stellt der Kitzinger Dienststellenleiter Markus Hack auf Nachfrage dieser Redaktion fest: "Kontrollen der Polizei gibt es nur im öffentlichen Bereich." Das gilt etwa für den Fall, dass sich wie in der Vergangenheit größere Menschengruppen am Kitzinger Bleichwasen treffen.

Was den privaten Bereich angeht, betont Hack: "Wir fahren nicht durch die Straßen, klingeln an irgendwelchen Wohnungen und schauen, wie viele Personen sich dort aufhalten." Aktiv werde man nur bei Anzeigen oder Beschwerden. "Wenn uns etwa mitgeteilt wird, es sei laut in der Nachbarschaft und es seien mehr als die erlaubten zwei Hausstände in der Wohnung, überprüfen wir das. Wir gehen aber nur Hinweisen nach, die wir bekommen." Liegt ein Verstoß vor, schreiben die Kollegen laut Hack in der Regel eine Anzeige ans Landratsamt. Dieses legt die Höhe des Bußgelds fest. Bei einfachen Verstößen, wie der Missachtung des Masken-Gebots, verhängt die Polizei selbst ein Verwarnungsgeld.