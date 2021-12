Eine Flut von Weihnachtspaketen hatten die Helfer der Rumänienhilfe Karl in den letzten fünf Wochen zu bewältigen. Mit rund 24 000 Paketen wurde ein neuer Höchstwert erreicht, so die Pressemitteilung der Hilfsorganisation.

Vor 21 Jahren hat die Rumänienhilfe Karl die Weihnachtspaketaktion für Bedürftige in Rumänien ins Leben gerufen. Die eigentliche Rumänienhilfe war da schon elf Jahre alt. Zusätzlich zu den ganzjährig gesammelten Hilfsgütern und Geldmitteln sollte bedürftigen Menschen in Rumänien, vor allem Kindern, zu Weihnachten eine besondere Freude bereitet werden. Aus bescheidenen Anfängen mit zunächst wenigen Hundert Paketen wurde im Lauf der Jahre eine Woge der Spendenbereitschaft. Einen Höhepunkt erzielte man im Jahr 2019 mit circa 22 000 Paketen.

Schulen und Kindergärten packten fleißig

2020, im ersten Coronajahr, befürchteten Elmar Karl und seine Helfer einen deutlichen Rückgang. Doch der Einbruch kam erfreulicherweise nicht. Lediglich eine Minderung von zehn Prozent auf immer noch sehr gute 20 000 Pakete war festzustellen. Umso überraschender war das diesjährige Ergebnis. Nahezu alle Schulen und Kindergärten, die bisher dabei waren, packten wieder fleißig Pakete. Sogar einige neue Einrichtungen schlossen sich der Aktion an. so die Mitteilung der Rumänienhilfe. Auch bei den privaten Spendern konnte ein deutliches Plus verzeichnet werden, so dass am Ende um die 24 000 Pakete verladen werden konnten.

Im November und Dezember konnte die Rumänienhilfe Karl fünf Lastwagen nach Rumänien schicken, insgesamt waren es 24 im zu Ende gehenden Jahr. Dabei nahm mit der Zeit der Anteil der Weihnachtspakete stetig zu. Während der erste Lkw neben den üblichen Hilfsgütern ungefähr 30 Prozent weihnachtliche Pakete enthielt, waren es beim zweiten schon um die 40 Prozent. Die Fracht der beiden letzten Lkw bestand sogar ausschließlich aus festlichen Geschenken.

Letzte Fuhre ging nach Satu Mare

Am Montag vor Weihnachten ging die letzte Fuhre letzte auf die Reise nach Satu Mare im Nordwesten Rumäniens. Aber auch die Partner in Arad, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Ciacova, Sfantu Gheorghe und Sighisoara durften sich laut der Mitteilung über Geschenke aus Mainfranken freuen. Caritas- und Pfarreienmitarbeiter sorgten in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen und Gottesdiensten für die Verteilung der Gaben. Zudem besuchten sie die Bedürftigen zu Hause und brachten gespendete Lebensmittel, Hygieneartikel und weihnachtliche Leckereien mit.

Die in Dettelbach gesammelten Pakete kamen aus weiten Teilen Mainfrankens. Von Poppenhausen bis Prichsenstadt, von Röthlein bis Wolkshausen, von Waldbrunn bis Markt Einersheim, von Karlstadt bis Ebrach kamen die Fahrzeuge, die manchmal ein Paket, manchmal aber auch einen ganzen Kofferraum voller Geschenke anlieferten. Viele Pakete kamen über die „Außenstellen“ Sömmersdorf und Schraudenbach. Den weitesten Weg legte die Mittelschule aus Mellrichstadt zurück. Darüber hinaus hatte die Rumänienhilfe zwei Transporter im Einsatz, die größere Mengen bei Schulen und Kindergärten abholten.

"Überwältigende Spendenbereitschaft"

„Mit dieser überwältigenden Spendenbereitschaft hätten wir in dieser Situation nicht gerechnet, wo doch viele Menschen durch die Pandemie genervt sind“, sagt Elmar Karl, der Kopf der Rumänienhilfe. Durch diesen Ansturm der Hilfsbereitschaft fühle man sich bereits jetzt motiviert, auch die 22. Weihnachtspaketaktion im Jahr 2022 in Angriff zu nehmen.

Annahme von Hilfsgütern: Allgemeine Hilfsgüter können wieder ab dem 1. Februar dienstags von 17 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 16 Uhr an der Sammelstelle in Dettelbach, Lange Länge 4 (Industriegebiet Ost) abgegeben werden.