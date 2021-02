Markt Einersheim aktualisiert vor 1 Stunde

Gerhard Danzig bei Fritsch verabschiedet

Ruhig, gewissenhaft und angenehm - diese drei Worte beschreiben Gerhard Danzig kurz und prägnant. Bei der Verabschiedungsfeier wurde der langjährige Leiter der Elektrokonstruktion von Fritsch Bakery Technologie in Markt Einersheim in den Ruhestand verabschiedet. Vor über 30 Jahren kam Danzig zu Fritsch und wurde als Leiter der Elektroabteilung eingestellt, so die Pressemitteilung des Unternehmens. Im Jahre 2009 bekam er zusätzlich die Position eines stellvertretenden technischen Leiters. Seit 2014 war erals Leiter der Elektrokonstruktion und stellvertretender Leiter Engineering eingesetzt. Geschäftsführer Frank Gabriel sprach ehrende Worte und bedankte sich für seine sehr gute Arbeit bei Fritsch. „Durch Ihre zuverlässige, pflichtbewusste Art kombiniert mit der hohen fachlichen Kompetenz und Ihrem Fleiß waren Sie über alle die Jahrzehnte eine wichtige Führungskraft bei Fritsch“, so Gabriel. Danzig bedankte sich gerührt für die Worte und verlässt Fritsch mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Nun freue er sich auf einen neuen Lebensabschnitt.