Hörblach vor 27 Minuten

Ruheständler am Baggersee

Der erste Ausflug der Saison führte die Ruheständler Volkach zu den Sand- und Kiesgruben nach Hörblach. Dort begrüßte Elisabeth Ziegler von der Firma LZR die Gruppe. Zunächst erläuterte sie den großen Bedarf an diesen Rohstoffen auch in unserer Region. Das Areal in Hörblach ist nach dem Ausbaggern für die Folgenutzung in die Abschnitte Fischerei, Erholung und Ökozellen eingeteilt. Auf einem Spaziergang um den Badesee wurde deutlich, dass nach dem Aushub ein Teil wieder verfüllt wird. Hier entwickeln sich "von selbst" etliche Pflanzenarten. Diese geben zahlreichen Tierarten Lebensraum. An den verbleibenden Seen mit ihren bewachsenen Uferzonen siedeln sich u.a. Flussregenpfeifer, Rohrdommeln und Uferschwalben an. So folgt dem Eingriff in die Natur eine gleitende Renaturierung. Den Volkachern brachte dieser Nachmittag interessante Informationen über ein hierzulande oft diskutiertes Thema.