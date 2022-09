Am Montagabend fuhr laut Polizeibericht ein 19-jähriger mit einem BMW auf der Bundesstraße 286 vom Kreisverkehr südlich von Rüdenhausen in Richtung Norden. Auf regenasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei mehrfach. Danach blieb es auf dem Dach im angrenzenden Grünstreifen liegen.

Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht, der Beifahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Rüdenhausen unterstützte die ermittelnden Polizeibeamten und die Rettungskräfte an der Unfallstelle mit zwölf Einsatzkräften. An den beiden Hinterreifen der Antriebsachse des BMW konnten durch die Ordnungshüter eine mangelnde Profiltiefe festgestellt werden, was möglicherweise unfallursächlich sein könnte. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro, heißt es im Polizeibericht abschließend.