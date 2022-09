Rüdenhausen vor 17 Minuten

Rüdenhäuser Rat wiederholt Beschluss zu ungewöhnlicher Mittagszeit

Eine Sitzung zu recht ungewöhnlicher Stunde hatte der Gemeinderat in Rüdenhausen. Am Freitag um 11.30 Uhr hatte Bürgermeister Gerhard Ackermann seine Räte und Gemeinderätin Michaela Gernert ins Rathaus gebeten, damit beim Bebauungsplan für das künftige Gewerbegebiet Nord alles in trockenen Tüchern ist.