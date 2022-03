Mainbernheim aktualisiert vor 29 Minuten

Rückwärts gegen Mercedes gestoßen und davongefahren

In der Herrnstraße in Mainbernheim wartete am Donnerstag um 10.35 Uhr ein 89-jähriger Mann in seinem Mercedes. Dabei beobachtete er einen unbekannten Ford-Fahrer, wie dieser beim Rückwärtsrangieren mit dem Heck vorne gegen seinen Mercedes stieß. Danach entfernte er sich, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, berichtet die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.