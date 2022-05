Obernbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Rückleuchten eines Anhängers in Obernbreit gestohlen

In der Zeit von Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, bis Samstag, 8.45 Uhr, wurde bei einem in Obernbreit abgestellten Transportanhänger die Rückleuchten von Unbekannten gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Schrauben der beiden Leuchten wurden mit einem Schraubenschlüssel gelockert, der am Tatort in der Breitbachstraße zurückgelassen wurde. Der Eigentümer beziffert den Schaden auf etwa 60 Euro.