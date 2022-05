Iphofen vor 14 Minuten

Rückkehr zum Alltag in den Pfarrgemeidnen

In das Leben der katholischen Gemeinden im Seelsorgebereich Dreifrankenland im Steigerwald kehrt nach der langen Zeit mit pandemiebedingten Einschränkungen die Normalität zurück. Im Pastoralraum Weinland um Iphofen fand im Anschluss an die Kar- und Ostertage die Erstkommunion in Markt Einersheim am Ostermontag, in Iphofen am Weißen Sonntag und in Dornheim am 1. Mai statt. Den 1. Mai nutzte die katholische Pfarrei Iphofen zum traditionellen Wallgang nach Birklingen mit anschließendem Beisammensein nach dem Wallfahrtsgottesdienst unterhalb der Wallfahrtskapelle, während die evangelische Gemeinde in der großen katholischen Pfarrkirche St. Veit in Iphofen die Konfirmation feierte.