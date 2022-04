Rödelsee vor 9 Stunden

Rucksack in Weinbergshütte entwendet

In einer Schutzhütte bei Rödelsee kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Diebstahl. In der Hütte in den Weinbergen fand eine private Feier mit etwa 30 Personen statt. Zwischen 0 Uhr und 0.20 Uhr hat eine unbekannte Person einen grünen Rucksack samt einer enthaltenen Musikbox und einem Schlüsseletui entwendet. Der Schaden wird laut Bericht der Polizei auf 230 Euro geschätzt.