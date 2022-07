Kitzingen vor 56 Minuten

Rucksack gestohlen

Eine Radfahrerin hielt nach Angabe der Polizeiinspektion am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Glauberstraße in Kitzingen am Pavillon gegenüber der Realschule an, um dort eine Pause zu machen. Dabei legte sie ihren Rucksack auf einer Sitzbank ab. Im Pavillon saßen außerdem noch zwei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren sowie eine Familie. Als die Radlerin anschließend weiter fuhr, bemerkte sie, dass sie den Rucksack vergessen hatte und kehrte zurück. Wieder am Pavillon angekommen, musste sie feststellen, dass der Rucksack weg war. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die jungen Männer den Rucksack an sich genommen und ebenfalls mit Fahrrädern in Richtung Südbrücke davongefahren sein. Die Frau ortete ihr Handy und fand dieses sowie weitere Gegenstände kurze Zeit später im Gebüsch gegenüber des Finanzamtes. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos.