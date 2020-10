Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr stellte die Geschädigte ihren silbernen VW Am Hühnerberg in Buchbrunn ab. Der Pkw wurde aus Unachtsamkeit vermutlich nicht verschlossen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Dies nutzte ein Unbekannter und entwendete einen Rucksack. In diesem befanden sich persönliche Gegenstände und Papiere der Geschädigten.