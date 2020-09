Dettelbach vor 3 Stunden

Rucksack am Dettelbacher Baggersee gestohlen

Am späten Sonntagnachmittag wurde am Baggersee in Dettelbach gegenüber der Staustufe ein Rucksack gestohlen. Der Eigentümer hatte diesen zwischen 17 und 18 Uhr am Liegeplatz abgelegt und ging zum Baden, wie es im Bericht der Polizei heißt.