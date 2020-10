Rödelsee vor 1 Stunde

Rotes Kreuz wird Träger des Kindergartens

Der neue Träger des Rödelseer Kindergartens soll das Bayerische Rote Kreuz werden. Das hat der Gemeinderat am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Die eigentlich in der öffentlichen Sitzung geplante Entscheidung wurde auf Antrag von Bürgermeister Burkhard Klein dann einstimmig in den nicht öffentlichen Teil verlegt. Als Begründung nannte Klein, dass noch aktuelle Dinge, die für die Beurteilung notwendig gewesen seien, zu behandeln gewesen seien. Klein wünscht sich nun einen guten Übergang.