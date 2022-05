Kitzingen vor 42 Minuten

"Roter Platz" in Kitzingen von Grund auf saniert

Ein beliebter Anlaufpunkt für Jugendliche und jung Gebliebene kann wieder genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung Kitzingen in einem Pressebericht mit. Die Sanierungsarbeiten am „Roten Platz“ in Kitzingen, in direkter Nähe des Bayern-Sportplatzes, sind abgeschlossen. Nach rund 30 Jahren Belastung waren die Risse im Belag und die unebenen Stellen nicht mehr zu übersehen.