Weil er wohl die rote Ampel übersah, stieß ein Lkw-Fahrer am Montag in Dettelbach mit einem VW Caddy zusammen.

Der 61-jährige Caddy-Fahrer wollte am Nachmittag von der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach bei Grünlicht nach links auf die Staatsstraße in Richtung Dettelbach abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein ebenfalls 61-jähriger Mann mit einem Lkw von Dettelbach in Richtung Schwarzach. Offensichtlich übersah dieser die führ ihn rot zeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem VW.

Dieser drehte sich um 180 Grad und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der VW-Fahrer kam mit dem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Feuerwehr Dettelbach war mit acht Helfern an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.