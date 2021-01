Kitzingen vor 1 Stunde

Rote Ampel missachtet

Eine uniformierte Streife stand am Mittwoch gegen 23.30 Uhr stand in Kitzingen an der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Staatsstraße 2271. Gegenüber wartete ein anderer Verkehrsteilnehmer ebenfalls auf die Grünphase.