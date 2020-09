Am Mittwochmorgen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Kia die B8 in Kitzingen stadteinwärts. An der Einmündung zur Mainbernheimer Straße missachtete er laut Polizeibericht das Rotlicht der Ampel. Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel bei Grünlicht von der Mainbernheimer Straße kommend nach links stadtauswärts auf die B8 ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Kia-Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro.