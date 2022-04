Kitzingen vor 25 Minuten

Rot-graues Mountainbike vor der Haustür gestohlen

Nur kurz hatte ein Mann sein Mountainbike am Mittwochabend vor der Haustür am Galgenwasen 17 in Kitzingen abgestellt. Doch die Zeit von 18.30 bis 20 Uhr reichte, um das rot-graue Fahrrad zu entwenden. Der Beuteschaden beträgt rund 100 Euro.