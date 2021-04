Kitzingen vor 37 Minuten

Unglaublich: Rosen geköpft und Deko von Urnengrab entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, ereignete sich in der Buchbrunner Straße in Kitzingen am Neuen Friedhof ein Diebstahl beziehungsweise eine Sachbeschädigung.