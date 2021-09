Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Rosa Baier feierte 90. Geburtstag

Herta-Rosa Baier aus Stadtschwarzach feierte ihren 90. Geburtstag. Es gratulierten ihre Kinder Marika, Karlheinz, Petra und Matthias mit ihren Familien, darunter zehn Enkel und vier Urenkel. Bürgermeister Volker Schmitt (rechts im Bild) überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß. Sie ist am 27. September 1931 in Kitzingen geboren und dort zusammen mit 14 Geschwistern aufgewachsen. Ihre Eltern waren Johanna und Oswald Richard. Nach dem Abschluss der Volksschule arbeitete sie zwei Jahre in einem Privathaushalt, danach 21 Jahre bei der Firma Fehrer als Legerin. Schließlich war sie 17 Jahre als Reinigungskraft bei der Sparkasse in Kitzingen tätig. 1952 heiratete sie den Kitzinger Georg Baier, einen leidenschaftlichen Petrijünger, der 1991 verstarb. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Seit 1991 ist sie nach einer Erkrankung in Rente. Ihren Lebensabend verbringt sie bei Sohn Karlheinz in Stadtschwarzach. Auf Hobbys seiner Mutter angesprochen sagt dieser: "Mama strickt Socken für die ganze Familie und das unglaublich schnell."