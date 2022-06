Das Obernbreiter Weinfest "Romantik & Wein" steigt vom Freitag 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, wieder auf dem Platz vor dem Rathaus. Und in diesem Jahr mit einer Premiere: Erstmals eröffnet eine eigene Obernbreiter Weinprinzessin das Fest: Lisa I. wird am 1. Juli um Punkt 19 Uhr zusammen mit Bürgermeisterin Susanne Knof und weiteren Gästen die Worte zum Start der Festtage sprechen.

Weiter geht es am Freitagabend mit Wein und Musik von den Rossinis. Um 18 Uhr beginnt der Festbetrieb am Samstag, ab 20 Uhr spielen die Bavarian Beat Boys. Traditionell beim Weinfest ist der Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr. Danach ist Frühschoppen auf dem Platz vor dem Rathaus, begleitet von den Breitbachtaler Musikanten. Ab 14 Uhr treten die Dancing Kids auf. Mit dem Musik-Showduo Doppelpack klingt ab 17 Uhr das Fest aus.