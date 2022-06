Dettelbach vor 53 Minuten

Rollerfahrer wurde leicht verletzt

Am Felsenkeller in Dettelbach ereignete sich am Mittwochmittag nach Mitteilung der Polizeiinspektion ein Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Leichtkraftradfahrer beabsichtigte, nach rechts auf die Staatsstraße 2450 in Richtung Mainfrankenpark abzubiegen. Hierzu hielt er verkehrsbedingt an, was eine nachfolgende, 39-jährige BMW-Fahrerin zu spät bemerkte und mit der Front des Autos auf das Heck des Krads auffuhr. Der Rollerfahrer stürzte nach dem Anstoß und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.