Am Freitagnachmittag stürzte der Fahrer eines Kleinkraftrades in Kitzingen in der Marktbreiter Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei berichtet, fuhr er gegen 14.15 Uhr im Kreisverkehr vor einem dortigen Verbrauchermarkt. Als er den Kreisverkehr an der Ausfahrt in die Mainbernheimer Straße verlassen wollte, stürzte er.

Ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten zufolge war wohl ein Fahrfehler ursächlich dafür. Der Rollerfahrer zog sich Verletzungen an einer Hand und an einem Fuß zu. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe austraten, kam die Feuerwehr Kitzingen zum Abbinden der Flüssigkeiten.