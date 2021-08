Kitzingen vor 36 Minuten

Rollerfahrer steuerte auf Fußgängerin zu

Am Montag, gegen 17.20 Uhr, lief eine 40-jährige Frau auf dem Edeka-Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen in Richtung Eingang. Auf dem Weg dorthin kam ihr ein Rollerfahrer entgegen. Der unbekannte Fahrer des roten Rollers schaute während der Fahrt nach hinten und steuerte direkt auf die Frau zu. Die Polizei geht davon aus, dass er das nicht mutwillig getan hat. Die Frau machte durch einen lauten Schrei und durch Gestikulieren auf sich aufmerksam. Außerdem streckte sie die Hand aus, um den Rollerfahrer abzufangen. Hierbei verletzte sie sich leicht am Handgelenk. Als die Frau den etwa 16- bis 18-Jährigen zur Rede stellte, wurde dieser beleidigend und fuhr einfach weiter. Er wird nun von der Polizei gesucht.