Castell vor 38 Minuten

"Roll over Beethoven" im Casteller Schlosspark

Unter dem Motto „Roll over Beethoven“ begrüßt das Castell'sche Domänenamt am Samstag, 12. September, Gäste zu einem Sommerkonzert im Casteller Schlosspark. Ab 19.30 Uhr zeigen der Kitzinger Violinist Florian Meierott und Pianistin Tatiana Hubert, dass Rock`n`Roll und Pop zu Ludwig van Beethoven, dem Schöpfer von neun Symphonien, hervorragend passen. Die Gästezahl ist laut Pressemitteilung auf maximal 400 Personen begrenzt. Weitere Infos unter veranstaltung@castell.de. Karten zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf direkt im Weingut sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.