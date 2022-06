Repperndorf vor 14 Minuten

Rohrweihe der Höhepunkt bei LBV-Vogelstimmenwanderung

Anlässlich der diesjährigen 2. Vogelstimmenwanderung des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) Kitzingen erkundete jüngst in aller Früh eine stattliche Anzahl Unermüdlicher die Flur entlang des Mühlbachs zwischen Repperndorf und Biebelried. Geigenvirtuose und Vogelstimmenexperte Florian Meierott führte die Teilnehmer humorvoll und mit vielen Eselsbrücken zum besseren Erkennen und Erinnern der diversen Vogelgesänge über grasbewachsene Feldwege entlang des Bachufers und später über den Höhenweg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Zusätzliche Informationen zum ortsansässigen Wildbestand vermittelte den interessierten Teilnehmern der örtliche Jagdpächter Christoph Gernert, begleitet von seinen beiden Jagdhunden. So konnten Klaus Sanzenbacher, LBV- Kreisvorsitzender, Robert Endres, LBV-Ortsvorsitzender und die übrigen Vogelschützer nicht nur 30 Vogelarten sehen und hören, sondern auch eine Vielzahl von Hasen und Rehen aus der Ferne bestaunen. Gesehen bzw. gehört wurden u.a. Neuntöter, Gartenrotschwanz, Feldlerche, Schafstelze, Nachtigall etc. Höhepunkt war die Sichtung einer seltenen Rohrweihe mit ihrem typischen Gaukelflug. Auffällig war, dass auch im Einzugsbereich der Windräder und PV-Freiflächenanlagen eine Kette von Rebhühner und ein Mäusebussard in ihrem natürlichen Habitat gesichtet werden konnten.