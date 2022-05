Es war ein bisschen Gänsehautatmosphäre – eine vollbesetzte Häckerstube, Musikerinnen und Musiker in Tracht, spielen schöne Blasmusik und singen zur Begrüßung "Wir sind die Rödelseer Winzerkapelle und grüßen alle Gäste". Im Nu feierten alle ihren Musikverein und das bei einer normalen Jahreshauptversammlung – fast schon verrückt.

Ja, Rödelsee ist blasmusikverrückt und das merkte man am Freitag bei der dreistündigen Versammlung des Musikvereins. Nach zwei Jahren Stillstand, ist man voller Euphorie und Motivation auf das, was kommt. Dies brachte auch der Vorsitzende Tobias Wandler zum Ausdruck. Er und sein Team freue sich riesig darauf, dass es nun wieder los geht. Die vergangenen zwei Jahre waren nicht einfach, es gab Zeiten, das stand das Musikerleben komplett still – eine beklemmende Situation für den Musikverein, der die Gemeinschaft und das Musizieren lebt und braucht, so Wandler.

Für die kommende Saison ist der Terminkalender gefüllt. Die Pandemie habe im Verein nichts zerstört. Damit spricht Wandler die Tatsache an, dass alle knapp 30 Musikerinnen und Musiker wieder engagiert bei der Sache sind.

Ullrich Heß und Joachim Weigand hören im Vorstand auf

Wenn mit Joachim Weigand und Ullrich Heß zwei langjährige Vorstandschaftsmitglieder, sich aus der Führung zurückziehen und problemlos junge Menschen die Ämter übernehmen, zeugt das von einer intakten Gemeinschaft. Bemerkenswert ist hier, dass die gerade erst 22-jährige Klarinettistin Damaris Heß, quasi von einem Ehrenamt in das nächste geht. War sie die vergangenen drei Jahre die Weinprinzessin, übernimmt sie bei der Winzerkapelle nun das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden und führt mit dem 33-jährigen Wandler, seit vier Jahren der Vorsitzende, die Geschicke der Kapelle.

Videogrüße aus Brasilien

Für die scheidenden Vorstandsmitglieder, Joachim "Jogl" Weigand und Ullrich "Ulli" Heß, beide zusammen mehr als ein halbes Jahrhundert im Ehrenamt, gab es eine besondere Ehre. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es eine gute Verbindung der Rödelseer nach Brasilien in die Stadt Blumenau (Bundesstaat Santa Catarina). Viele Male spielte die Winzerkapelle dort auf dem Oktoberfest und brachte so "Frankepower live" nach Brasilien. Der langjährige Organisator dieser Oktoberfeste überbrachte portugiesischer Videobotschaft eine Dankesrede an Jogl und Ulli. Heß, ein "Rödelseer Original" wurde noch eine größere Ehre zu Teil. Er, der über ein viertel Jahrhundert entweder erster oder zweiter Vorsitzender war, wurde zum Ehrenvorsitzenden. Als aktive Musiker spielten sie weiter mit.

25 Jahre Treue zum Verein wird geehrt

Dass aber eine Musikverein nicht nur von den Aktiven lebt, merkt man auch in Rödelsee. Fast 300 passive Mitglieder zählt der Verein, die helfen, wenn sie gebraucht werden. Ihre Treue zeichnete der Vorsitzende Wandler aus. Geehrt wurden: Michael Neuerer, Waltraud Freund, Elisabeth Hemberger, Roland Hemberger, Monika Heß, Norbert Heß, Stefan Lutsch, Sandra Stier, Michael Walter, Michael Dorsch, Luise Hellfritsch, Christoph Müller und Thomas Wandler

Die Vorstandschaftswahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Tobias Wandler, Stellvertreterin: Damaris Heß, Kassier: Wolfgang Bayer, Schriftführer: Andreas Wandler, Beisitzer Dominik Schilling, Steffen Bommersheim, Martin Rathß-Kolb und Tobias Grubert, Kassenprüfer: Franz Sulzbacher und Gerd Zwosta.