Rödelsee vor 1 Stunde

Rödelseer Winzer öffnen ihre Schatzkammern

Für das 51. Rödelseer Weinfest am ersten Wochenende im Juli trafen sich die Weinfestgesellschaft um den Geschäftsführer Achim Hammer mit den örtlichen Winzern zur Arbeitsweinprobe. Aus den Weinlagen Küchenmeister, Schwanleite und Schlossberg wurden 103 Proben angestellt Annalena König hatte die Weinprobe organisiert und durch den Abend geführt. Am Ende wurden 33 Weine für das diesjährige Weinfest ausgewählt. Die Besucher können sich schon heute auf ein buntes Angebot an Spitzenweinen freuen.