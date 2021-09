Die Vorfreude war groß, die Zeichen standen gut, aber nun ist klar: Der Rödelseer Erntedankmarkt wird auch dieses Jahr ausfallen. Zu dieser schmerzlichen Entscheidung haben sich die Veranstalter des Rödelseer Märkteteams durchgerungen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der traditionelle Markt unter dem Motto "Gaben unserer Erde – Früchte unserer Arbeit" sollte am ersten Oktoberwochenende in der Ortsmitte stattfinden, war aber schon vergangenes Jahr wegen der Pandemie abgesagt worden.

"Die Einhaltung der 3G-Regel mit der Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit, das erforderliche Hygienekonzept und die damit erforderlichen Zugangskontrollen sprengen die Möglichkeiten des Erntedankmarktes. Durch die Gültigkeit der Verordnung bis zum 1. Oktober fehlt auch die Planungssicherheit für den Markttermin", heißt es seitens der Veranstalter zur Begründung. Und weiter: "Der Erntedankmarkt müsste deutlich kleiner und mit einem einem stark reduzierten Angebot stattfinden. Das würde weder den Ansprüchen unserer Standbetreiber noch unserer Besucher, der Gemeinde oder von uns als Veranstalter gerecht werden."

Das rührige Märkteteam hofft nun, alle Gäste wieder zum Rödelseer Frühling am 23. und 24. April 2022 in der Gemeinde am Schwanberg begrüßen zu können. Auch diese Veranstaltung, die jährlich Tausende Besucher in die Gemeinde lockte, war zweimal in Folge wegen der Corona-Schutzauflagen ausgefallen.