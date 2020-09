Rödelsee vor 1 Stunde

Rödelseer "Bärchermässder-Derbleckn" fand trotz Corona statt

"Ich habe mich sehr gefreut, dass so noch die Tradition gewahrt werden konnte und wir zumindest das Aufstellen der Kirchweihbäumle erlebt haben", sagte Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein am Donnerstag, als die Burschenschaft die Kirchweihbäumle bei den örtlichen Gastwirtschaften, am Rathaus und am Elfleinshäusle aufstellte. "Das 'Bärchermässder-Derbleckn' vor dem Rathaus haben richtig Spaß gemacht", meinte das Ortsoberhaupt über die Reime von Kirchweihprediger Lars Chrischilles.