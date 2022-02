Mit einem Kreisverkehr kann nun das neue Rödelseer Baugebiet "Am Schwanberg" erschlossen werden. Deshalb hatte das beauftragte Büro die Planung, der der Rat zustimmte, angepasst und die bislang gewünschten Änderungen eingearbeitet. Im April könnte bereits der Satzungsbeschluss zum neuen Bebauungsplan gefasst werden.

Matthias Pröstler und Kilian Philipp vom Ingenieurbüro Röschert stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die der zweite Bürgermeister Bernd Lussert leitete, die überarbeitete Planung vor. Diese beinhaltet nun den Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 42 Metern an der Einmündung der Straße nach Mainbernheim in die Staatsstraße. Von dort wird über einen Ast das Baugebiet erschlossen.

Alle Dächer dürfen grün werden

Aus diesem Grund ist nun die Straße von der Jahnstraße ins Baugebiet nicht mehr nötig. Sie ist im Bebauungsplan nun als Grünstreifen enthalten. Grün können im neuen Baugebiet nun auch alle Dächer werden. Die bisherige Beschränkung auf bestimmte Nebengebäude wurde aufgehoben. Für das Hauptgebäude muss es mindestens einen regenerativen Energieträger geben.

Angepasst wurden auch die Ausgleichsflächen. Weitestgehend sind diese gebietsintern vorhanden. Für die Feldlerche wird in der Nähe des Baugebiets Schlossberg eine Ausgleichsfläche geschaffen.

Für das neue Baugebiet hat sich der Gemeinderat für eine Erschließungsträgerschaft entschieden. Das hat für eine Kommune den Vorteil, dass der kommunale Haushalt vorerst nicht belastet wird. Alle Erschließungskosten können zudem umgelegt werden. Der Erschließungsträger schließt dann mit der ausgewählten Baufirma den Vertrag und kümmert sich um die Finanzierung.

Rund acht Millionen kostet die Erschließung

Dennoch kostet die Erschließung ja Geld. Wieviel, wollte Gemeinderat Markus Ostwald wissen. Erste Zahlen nannte Leo Eckert, geschäftsleitender Beamter der Verwaltungsgemeinschaft. Rund acht Millionen wird demnach die Erschließung kosten, 2,4 Millionen der Kreisverkehr, wobei bei letzterem noch die Entwässerung hinzukommt, die vom Ingenieurbüro noch geplant wird. In der nächsten Ratssitzung sollen dann die Kosten genauer vorgestellt werden, auch was Grunderwerb und erwartete Verkaufserlöse betrifft.

Anfang März wird die Planung an die Träger öffentlicher Belange verschickt und öffentlich ausgelegt. Am 4. April, so der Zeitplan, endet die Frist zum Einlegen von Einwendungen. Danach beschäftigt sich das Ingenieurbüro mit den Einwänden und Anregungen. Und trifft eine Abwägung. Wenn alles gut läuft, dann könnte im Idealfall in der Gemeinderatssitzung am 12. April bereits der Satzungsbeschluss gefasst werden.

Wann dann gebaut werden kann, steht freilich noch nicht fest. Bernd Lussert wollte sich dazu deswegen öffentlich auch noch nicht festlegen.