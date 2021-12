Rödelsee vor 29 Minuten

Rödelsee: Jetzt gibt es doch einen Kreisverkehr für das neue Baugebiet

Für Bürgermeister Burkhard Klein ist es ein Weihnachtsgeschenk. Die Erschließung des neuen Baugebiets "Am Schwanberg" kann an der gewünschten Stelle – an der Einmündung der Kreisstraße von Mainbernheim kommend in die Staatsstraße – mit einem Kreisverkehr verwirklicht werden, und das mit einer hohen Förderung.