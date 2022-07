Rödelsee aktualisiert vor 27 Minuten

Rödelsee: Illegal Bauschutt im Wald abgelagert

Bereits am Montag wurde der Polizei eine illegale Müllablagerung aus Rödelsee gemeldet. Ein unbekannter Täter entsorgte laut Polizeibericht an der Grenze zur Gemarkung Großlangheim an einer Waldkante Bauschutt.