Rödelsee vor 1 Stunde

Rock und Klassik auf dem Schwanberg

Am Samstag, 24. Juli, findet um 19.30 Uhr in der St.-Michaels-Kirche auf dem Schwanberg ein Konzert mit der Gruppe „Blechschmitt“ statt. Der Eintritt ist frei. Das Ensemble spielt aus Liebe zur Musik, verknüpft Bach mit Rock, Mozart mit Jazz und Volksmusik mit Klassik, heißt es in der Ankündigung. Die Besucherzahl ist begrenzt, eine Amneldung bis 24. Juli, 12 Uhr, per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder Tel.: (09323) 32207 ist erforderlich. Während des Konzertes besteht FFP2-Maskenpflicht.