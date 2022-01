Mainfrankenpark vor 1 Stunde

"Rigoletto" live aus der New Yorker "Met" im Kino

Die Neuproduktion der weltbekannten Oper „Rigoletto“ von Guiseppe Verdi überträgt das Cineworld Mainfrankenpark am Samstag, 29. Januar, um 19 Uhr live aus der Metropolitan Opera New York. Am Dirigentenpult steht laut Cineworld-Pressemitteilung Daniele Rustioni, es singen und spielen Rosa Feola, Piotr Beczala, Quinn Kelsey, Varduhi Abrahamyan und Andrea Mastroni. Für die Produktion verantwortlich zeichnet Bartlett Sher. Rigoletto, Hofnarr des Herzogs von Mantua, ist stets in Sorge um seine Tochter Gilda, die er eifersüchtig vor dem Zugriff des Herzogs, einem notorischen Frauenhelden, abschirmt. Ein Unterfangen, das tragisch misslingt. Bartlett Sher inszeniert Verdis zeitloses Drama und seine vielleicht beste Oper. Er verlagert die Handlung ins Europa der 1920er Jahre mit Art-Deco-Sets und eleganten Kostümen. Mit „La donna è mobile“ stimmt Startenor Piotr Beczala eine der wohl berühmtesten Opernarien an. Die Live-Übertragung dauert rund dreieinhalb Stunden und ist in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Infos und Karten online unter www.cineworld-main.de