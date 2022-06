Hohenfeld aktualisiert vor 37 Minuten

Riesiges Foto von der Staustufe in Hohenfeld gefunden

Ein großes Geschenk konnte Stadträtin Hiltrud Stocker dieser Tage in Empfang nehmen. Beim Ausräumen der Wasserbauhalle der Hochschule in Darmstadt wurde ein zwei auf 1,5 Meter großes Foto von der Staustufe in Hohenfeld gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. "Keiner wusste, warum und wann es bei uns gelandet war", wird Lippert, der als Hilfskraft in der Hochschule tätig ist, in der Pressemitteilung zitiert. Er nahm Kontakt mit Hiltrud Stocker auf – und stieß auf Begeisterung. Im Alten Rathaus fand die Ortssprecherin von Hohenfeld einen würdigen Raum, um das Foto aufzuhängen. Es müsse kurz nach der Fertigstellung der Wehranlage Mitte der 1950er Jahre aufgenommen worden sein, vermutet Stocker.