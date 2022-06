Geiselwind vor 8 Minuten

Richtfest am neuen Kindergarten in Geiselwind: Im Herbst 2023 soll es los gehen

Der Bau der neuen Kindertagesstätte in Geiselwind schreitet voran. Am neuen Gebäude, das zwischen der Drei-Franken-Schule und dem St. Burkhard-Kindergarten entsteht, fand dieser Tage das Richtfest statt. Zimmerermeister Hermann Krebs trug den Richtspruch vor und stieß mit Bürgermeister Ernst Nickel und den Verantwortlichen auf weiteres gutes Gelingen an. Im Herbst 2023 sollen die ersten Geiselwinder Kinder dort starten.