Kitzingen vor 1 Stunde

Revisionsarbeiten am Marktturm

In mehr als 50 Meter Höhe sind derzeit Arbeiter dabei, das Dach des Marktturmes auf möglichen Schäden zu untersuchen. Die Revisionsarbeiten starteten laut einer Pressemitteilung aus der Kitzinger Stadtverwaltung wie geplant am Montag und sollen Ende diese Woche abgeschlossen sein. Mit Behinderungen für die Fußgänger sei in dieser Zeit zu rechnen, heißt es in dem Schreiben.