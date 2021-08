Zum Abschluss seiner Reihe mit fünf Bürgerversammlungen stand für Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler der Ortsteil Reupelsdorf an. Rund 30 Bürger aus dem mit 381 Einwohnern nur noch zweitgrößten Ortsteil hörten sich in der Steigerwaldhalle die Ausführungen des Gemeindeoberhaupts an.

Kritik und Anregungen gab es für die Gemeinde, jedoch war diese überschaubar. Viele Nachfragen hatten mit dem Festtag am 19. September zu tun, an dem in Reupelsdorf der Abschluss der Dorferneuerung und die Eröffnung des Kulturweges gefeiert wird. Zum Fest soll das Dorf glänzen, man wolle sich ja schließlich gut präsentieren, hieß es.

Den Zustand der Grünanlagen vor und hinter der Kirche sprach Maria Hümmer an. Dort wuchere das Unkraut. Zudem monierte Ilse Brückner, dass an einigen Stellen, wie am neu geschaffenen Platz vor der Kirche noch die Bepflanzung fehle. Wer dafür zuständig sei, das wisse keiner so richtig, fragte sie.

Pflaster rund um den Kirchplatz mangelhaft

Dass im Zusammenhang mit dem Kulturweg, sowie mit der Begrünung noch einiges zu tun sei, wisse man, so Bürgermeister Köhler. Die Bepflanzung des Kirchplatze sei an eine Gärtnerei vergeben, den Rest werde man auch hin bekommen. "Was noch zu erledigen ist, wird bis zum 19. September gemacht", sicherte Köhler zu.

Mit der Ausführung des Pflasters an manchen Stellen rund um den Kirchplatz war Stefan Schubert nicht zufrieden. Die Abnahme müsse das Ingenieurbüro machen, da könne er nichts dazu sagen, so der Bürgermeister.

Später sprach Bruno Botschka an, dass auch die Reupelsdorfer ihren Friedhof etwas aufwerten möchten. Die Bürger würden gerne vorab mit dem örtlichen Gemeinderat Walter Rosentritt ein Konzept erstellen, ob das möglich sei, wollte Botschka wissen. Bürgermeister Köhler begrüßte die Initiative und sicherte Unterstützung zu.

Baubeginn am "Weichseläcker" wohl Mitte 2022

Fragen gab es außerdem zum geplanten neuen Baugebiet "Weichseläcker". Etwa 20 Plätze werden in Richtung Wiesentheid entstehen, die wohl in einem erschlossen werden, so Köhler. Ab Mitte nächsten Jahres könnte vielleicht gebaut werden, schätzte Köhler.

Beim Baugebiet habe sich der Zeitplan zum einen wegen einer artenschutzrechtlichen Prüfung etwas verschoben. Deren Ergebnisse würden in die Pläne aufgenommen, dann erfolge die zweite Auslegung. Zum anderen habe man wegen mehrerer Vorschläge der Reupelsdorfer Bürgerinnen und Bürger die Pläne geändert, was auch Zeit kostete. Anfragen von Bauwerbern lägen vor, eine Vergabe der Plätze nach einem Einheimischen-Modell werde man nicht machen, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage.

Zur Hochwasser-Situation berichtete Köhler abschließend kurz. In Reupelsdorf fließe die Schwarzach als Gewässer zweiter Ordnung, sie solle von Amtswegen komplett überplant werden. Das gelte es zunächst abzuwarten.